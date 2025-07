Mattia Viti è da pochi minuti arrivato al Viola Park dopo aver sostenuto le visite mediche nel primo pomeriggio a Villa Stuart a Roma. Primi saluti e foto all’interno del centro sportivo Viola per il difensore classe 2002 che adesso firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina. Viti arriva in prestito in prestito dal Nizza con diritto di riscatto a favore del club Viola fissato a 5 milioni di euro, al club francese spetta anche il 10% sulla futura rivendita.