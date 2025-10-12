12 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:32

Gazzetta: “Ranieri ha meno certezze, Viti piace a Pioli. In caso di riscatto probabile titolare la prossima stagione”

Rassegna Stampa

Redazione

12 Ottobre · 13:20

Aggiornamento: 12 Ottobre 2025 · 13:20

FiorentinaViti

Il tempo sembra essere tutto dalla parte di Viti

Guardando alla difesa, che per ora non ha particolarmente brillato, è diverso il caso di Mattia Viti, che può fare il braccetto di sinistra nella difesa a tre. È in prestito dall’Empoli con diritto di riscatto. Viti a Pioli piace, ma finora è andato in campo solo tre volte: a Cagliari ha giocato tutto il secondo tempo al posto di Ranieri che aveva sbagliato alcune letture. Ma da lì di spazi ne ha trovati pochi. Contro il Napoli è entrato al 94′ per Marin Pongracic. e nell’altra disfatta interna col Como a 3′ dalla fine sempre per Ranieri. Che è capitano, leader: non facile, insomma, rubargli il posto. Anche se con Pioli sembra avere meno certezze che con Palladino. Insomma, il tempo è tutto dalla parte di Viti che, se riscattato a giugno, potrebbe diventare titolare nella prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

