Richardson out dall’amichevole per motivi familiari, Viti sta svolgendo un programma personalizzato

Si è giocata questa sera al Viola Park l’amichevole tutta in casa tra la Fiorentina e la Fiorentina primavera terminata con il risultato di 8-0 per i grandi. Buono dunque l’esordio non ufficiale per i ragazzi di Pioli che hanno vinto grazie alla tripletta di Ndour e alle reti di Dodò, Dzeko, Kean, Sottil e Fazzini. Tutti i calciatori della Fiorentina sono scesi in campo per un tempo tranne gli assenti Valentini, Richardson e Viti.

Valentini non ha giocato per motivi di mercato visto che il suo trasferimento al Verona è ormai fatto e manca solo il via libera della società viola. Richardson invece è fuori per motivi personali e in questo momento non si trova nel ritiro della Fiorentina al Viola Park. Viti invece sta svolgendo del lavoro personalizzato e per questo non ha preso parte all’amichevole. Anche Fortini è out ma rientrerà in gruppo da domani