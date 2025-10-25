25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino rivela: “Ranieri e Dodò potrebbero perdere il posto, Viti e Fortini scalpitano”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

25 Ottobre · 09:33

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 09:33

Per Pioli non esistono intoccabili

Andando nello specifico poi, sono tre i calciatori che hanno riempito gli occhi e, in parte, sorpreso. Il primo è Viti. Arrivato in prestito dall’Empoli dopo qualche stagione non semplicissima, in Austria ha giocato con grande serenità in entrambe le fasi: non ha sbagliato niente in marcatura e si è proposto sempre con personalità e qualità quando c’era da impostare l’azione.

Un aspetto gradito da Pioli visto quanto ami costruire dal basso e quanto, proprio sotto questo punto di vista, la sua Fiorentina abbia fin qua sofferto. Per ora ha raccolto poco (238′ giocati in tutto) e davanti ha il capitano ma per il tecnico non esistono intoccabili e continuando così, chissà, presto potrebbe anche ribaltare la gerarchia.

Discorso abbastanza simile per Nicolò Fortini. Già col Como, considerando il contesto, aveva risposto presente e col Rapid è stato tra i migliori fornendo anche l’assist a Dzeko. Certo prendere il posto a Dodò è dura, ma se il brasiliano non dovesse dare segnali diversi da quelli mandati fin qua allora non ci sarebbe da sorprendersi in caso di sorpasso. E poi Ndour, in gol per la seconda partita di Conference consecutiva. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

