Corriere dello Sport, Bajrami, Viti e Parisi nel mirino della Fiorentina. Zurkowski la chiave?

Solo che poi l’interesse viola si è spostato prima su Parisi come vice Biraghi, poi su Bajrami come profilo da inserire in un reparto che dovrà fare a meno di Castrovilli fino a gennaio e, infine, alle idee per il dopo Milenkovic si è aggiunta quella dedicata a Mattia Viti, centrale difensivo classe 2002, uno dei giovanissimi più interessanti della nostra Serie A e per questo valutato bene (cioè tanto) dall’Empoli.

Viti e Bajrami sono pezzi pregiati e per il prezzo si sale di slancio sopra i dieci milioni, quindi non sono proprio trattative da mettere in piedi e chiudere in quattro e quattr’otto. Ma quando viola e azzurri si rivedranno per Zurkowski, nel discorso entreranno sicuramente anche loro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

