Andreazzoli: “Pioli troverà la giusta collocazione a Fazzini: può fare mezzala, trequartista e altri ruoli”

L’ex allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a Tuttomercatoweb analizzando nello specifico due calciatori che ha avuto modo di allenare in azzurro, oggi presenti nella rosa della Fiorentina: Fazzini e Viti. Queste le sue parole:

“Fazzini è un ragazzo molto interessante. È una persona molto perbene e questo è necessario per fare ancora meglio. Fazzini può giocare in tanti ruoli e Pioli gli troverà la collocazione giusta per farlo esprimere al meglio”.

“Per quanto mi riguarda oltre alla mezzala e al trequartista può giocare anche in altre posizioni. Per me ha le caratteristiche per fare alla grande pure il regista ed è una curiosità che avevo e che mi sarebbe piaciuto sperimentare all’Empoli. Ho avuto Viti al debutto ad Empoli, è un ragazzo che abbiamo lanciato, grazie alla sua bravura. Ad Empoli è molto facile mettere in campo i giovani perchè sono bravi, serve solo un po’ di coraggio. A volte invece si preferisce rischiare meno”.