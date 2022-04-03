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Form. ufficiale Empoli: c'è Zurkowski. Fuori Cutrone, Cacace al posto dello squalificato Parisi

Gli undici scelti da mister Aurelio Andreazzoli in vista della sfida tra Fiorentina e Empoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 11:42
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Form. ufficiale Empoli: c'è Zurkowski. Fuori Cutrone, Cacace al posto dello squalificato Parisi

Ecco le scelte di mister Aurelio Andreazzoli in vista di Fiorentina-Empoli. Confermato in porta Vicario, obiettivo viola per la prossima stagione. Cacace prende il posto dello squalificato Parisi. Zurkowski partirà dal 1' al fianco di Stulac e Bandinelli. Fuori l'ex Cutrone, giocherà Di Francesco al suo posto.

EMPOLI (4-3-2-1) Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti

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