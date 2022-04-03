Andreazzoli si inchina alla Fiorentina: "Vista da vicino è più forte di quello che mi aspettavo"

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è stato molto onesto a fine partita ed ha elogiato la Fiorentina

Nel corso della conferenza stampa di post partita, Aurelio Andreazzoli ha parlato della Fiorentina e della partita che ha giocato, le parole del tecnico dell'Empoli sui viola:

“La gara è andata come la pensavamo, sapevamo che avremmo giocato contro una squadra forte che fa quello che deve fare e che lo fa bene, da vicino la Fiorentina mi è sembrata più forte di quanto mi aspettassi, abbiamo avuto delle difficoltà. Non siamo stati precisi nel primo tempo per tante volte abbiamo avuto occasioni per infastidire. Un gol l’abbiamo fatto, tante volte era più facile far meglio che sbagliare. Molto ha fatto il lavoro dei due centrali della Fiorentina che sono stati molto bravi. Però non abbiamo rischiato tanto

Ho visto una bella reazione fino in fondo, la Fiorentina ha dimostrato di essere preoccupata nel finale, ho visto sparare via diversi palloni. Nulla da rimproverare ai ragazzi, dobbiamo avere questo comportamento, ma non dobbiamo dimenticarci che la Fiorentina è una squadra forte cosi come sono più forti di noi quasi tutte le squadre di questo campionato Comunque ci siamo stati fino alla fine"

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