Andreazzoli se la prende con l'arbitro: "Il primo giallo per Luperto non c'è, sul secondo niente da dire"

Il tecnico dell'Empoli Andreazzoli ha commentato la partita in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato il ko in casa della Fiorentina e ha puntato il dito contro l'arbitraggio, le sue parole raccolte da TMW:

“Sono le forze ed i fatti in campo che decidono. La prima ammonizione di Luperto è decisiva, io ero a due metri e ho visto benissimo. Il fallo casomai era al contrario, anche il quarto uomo era lì e mi sembrava della mia opinione pur non potendo dirlo. Questa situazione ha inciso molto sulla situazione, giocare in dieci contro questa squadra è dura. I ragazzi però sono stati bravi, non hanno mai mollato. Sono dispiaciuto per quei 10 secondi finali, stavamo battendo una rimessa in attacco con la Fiorentina in difficoltà e l’arbitro non ce lo ha permesso. Capisco gli errori, io sono il primo ad averne fatti.

Ma in qualsiasi mestiere non può mancare la sensibilità, chi non ce l’ha è meglio che cambi mestiere. Arbitrare è difficile, ma la sensibilità non può mancare altrimenti le cose non funzionano. Non capisco perché bisogna fischiare la fine 5 secondi prima, la rimessa laterale almeno falla battere… Noi durante la gara siamo stati sensibili, quando si è fatto male Gonzalez noi abbiamo buttato fuori la palla. Al contrario non è successo. Questa è la sensibilità che bisogna offrire e insegnare ai nostri ragazzi”.

Si aspettava qualcosa di più dai due attaccanti?

“Noi l’avevamo preparata così, volevamo i due contro due. Poi ci sono i difensori bravissimi che non ci hanno permesso molto. Nel primo tempo potevamo essere più lucidi”.

Le difficoltà del girone di ritorno?

“E’ sempre più pesante dell’andata… In definitiva però il nostro comportamento è sempre lo stesso, abbiamo sempre la stessa voglia e la stessa idea e le prestazioni ci sono sempre state, poi magari non vieni premiato. La nostra intenzione deve essere quella di fornire la prestazione e questo i ragazzi lo hanno sempre fatto. Giocando male o senza prestazioni non avremmo comunque fatto risultati”.

In conferenza stampa: "La gara è andata come la pensavamo, sapevamo che avremmo giocato contro una squadra forte che fa quello che deve fare e che lo fa bene, da vicino la Fiorentina mi è sembrata più forte di quanto mi aspettassi, abbiamo avuto delle difficoltà. Non siamo stati precisi nel primo tempo per tante volte abbiamo avuto occasioni per infastidire. Un gol l'abbiamo fatto, tante volte era più facile far meglio che sbagliare. Molto ha fatto il lavoro dei due centrali della Fiorentina che sono stati molto bravi. Però non abbiamo rischiato tanto

Poi è chiaro che siamo stati penalizzati dall'espulsione di Luperto. Alla fine ho visto una Fiorentina in affanno nonostante l'uomo in più. L'Empoli fa giurisprudenza, settimana scorso è stato ripetuto giustamente ma non sempre viene letta cosi. Nemmeno Terracciano si era lamentato del fallo ma non voglio entrare in quell'episodio. Il primo giallo per Luperto non c'è, se c'era un'ammonizione da dare era all'avversario, sul secondo giallo niente da dire. Quello mi ha dato fastidio e l'ho detto perchè ha inciso sul risultato.

Ho visto una bella reazione fino in fondo, la Fiorentina ha dimostrato di essere preoccupata nel finale, ho visto sparare via diversi palloni. Nulla da rimproverare ai ragazzi, dobbiamo avere questo comportamento, ma non dobbiamo dimenticarci che la Fiorentina è una squadra forte cosi come sono più forti di noi quasi tutte le squadre di questo campionato Comunque ci siamo stati fino alla fine

L'arbitro avrebbe dovuto essere più sensibile sui 5 secondi di gara che non ci ha fatto giocare, perchè cosi mi manchi di rispetto. Non sarebbe successo nulla, si trattava di una rimessa laterale con la Fiorentina in area, ripeto, non sarebbe successo assolutamente nulla ma per una questione di rispetto me li devi far giocare, in ogni tipo di lavoro devi avere sensibilità negli episodi e se non ce l'hai non fai strada.

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