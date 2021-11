Andreazzoli: “Abbiamo vinto grazie ai cambi, il pareggio non serviva. Gioia nello spogliatoio”

A margine dell’entusiasmante vittoria in rimonta del suo Empoli contro la Fiorentina, Aurelio Andreazzoli ha analizzato il match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto la fanno felice questi ragazzi?

“È la seconda volta che ci parliamo e abbiamo fatto sei punti (rivolgendosi all’inviato di DAZN, ndr). Ti aspetto la prossima volta, mi raccomando (ride, ndr). Scherzi a pare, mi ha fatto piacere: spesso non abbiamo ottenuto quella soddisfazione che avremmo meritato, come anche a Verona. Però ci siamo sempre detti soddisfatti del comportamento, e i comportamenti portano lontano, sono un indice fecondo per le situazioni che devono venire. Si dimostra che ci credono, che profondono ogni energia. Oggi i subentrati hanno fatto la differenza, a testimoniare che i valori che diciamo sono essenziali, al di là delle qualità. Servono anche quelle, ma i valori morali hanno una grande incidenza”.

A voi i pareggi non piacciono proprio.

“Non conviene, il pareggio è un punto solo. Poi è più divertente: è vero che quando perdi vorresti aver pareggiato, ma nella costruzione di una mentalità la vittoria, la supremazia, sono componenti che incidono molto e ti danno gioia. È preferibile avere quello che abbiamo sentito nello spogliatoio dopo la partita che un qualcosa a metà”.

Pinamonti le ha dedicato il gol per il lutto che l’ha colpita di recente. Ha una dedica per questa vittoria?

“Volevo ringraziare, oltre a tutte le testimonianze, anche i nostri tifosi: mi hanno fatto una sorpresa questa notte e hanno messo uno striscione che mi ha fatto piacere. È stato piacevole per la famiglia di mio fratello (si commuove, ndr)”. Lo riporta TMW

