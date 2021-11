PAGELLE VIOLA, VLAHOVIC ILLUMINA E SEGNA, ESCE TORREIRA E LA FIORENTINA CROLLA

Perde nel finale la Fiorentina sul campo dell’Empoli dopo essere stata in vantaggio. I voti dei giocatori viola

TERRACCIANO 6 Nessun intervento degno di nota, l’Empoli non lo impensierisce molto ma mostra sempre tanta sicurezza anche negli interventi di ordinaria amministrazione e nelle uscite. Incerto sul gol del pareggio dell’Empoli dove si fa travolgere

ODRIOZOLA 6 Si fa saltare troppo spesso ma in fase offensiva è sempre pronto a far male e le sue combinazioni con Callejon, quando funzionano, procurano pericoli all’avversario. Provvidenziale il suo salvataggio al minuto 80 dove ha letteralmente salvato dal pareggio dell’Empoli. Sbaglia sul gol del pareggio

MARTINEZ QUARTA 6,5 Mezzo voto in meno per il gol sbagliato e per un rischio di troppo al minuto 71 ma in fase difensiva è semplicemente perfetto, mangia e anticipa costantemente gli attaccanti avversari molto spesso facendo anche ripartire la manovra viola

MILENKOVIC 5,5 80 minuti di perfezione poi le amnesie, sfortunato sul gol del pareggio dell’Empoli, sbaglia tempi e intervento sul gol del raddoppio.

BIRAGHI 6 Ordinato come al solito, non offre spunti in fase offensiva, attento in fase difensiva

TORREIRA 6,5 il vero motore della Fiorentina, la maggior parte azioni offensive viola nascono dai suoi piedi. Illuminante il passaggio tagliato a Callejon nel primo tempo che porta al gol mangiato da Quarta. Esce stremato con i crampi, fuori lui, crolla la Fiorentina (AMRABAT 5 Assolutamente inutile il suo ingresso in campo, o meglio, utile all’Empoli. Non è un regista, non può giocare in quella posizione)

BONAVENTURA 6 Si mangia un gol, spesso perde tempo palla al piede, ma è prezioso nella manovra viola per tocchi e intuizioni. Dopo la sua uscita, la Fiorentina perde campo

DUNCAN 6 Recupera un paio di palloni interessanti, ma nel complesso la sua prestazione è buona, nella lotta del centrocampo si fa rispettare senza infamia e senza lode (CASTROVILLI 5 dal 45′ Cerca spunti offensivi, ma troppo spesso inciampa con la palla e non incide mai)

CALLEJON 6.5 Chi si aspetta che l’esterno spagnolo punti, strappi, salti l’uomo e tiri in porta ha sbagliato giocatore. Callejon è esattamente questo, la sua forza è la posizione e i movimenti per dare e ricevere palla, raramente sbaglia un tocco come il grande assist per Vlahovic che porta allo 0-1

SAPONARA 6 Gli manca la giocata vincente come ci aveva abituato nelle ultime partite ma la sua partita non è affatto negativa (GONZALEZ 6,5 Con una sua accelerazione fa ammonire Tonelli, costretto a buttarlo giù altrimenti sarebbe stato solo davanti al portiere)

VLAHOVIC 7 Lotta, si sbatte, cerca il gol e lo trova. Al posto giusto nel momento giusto. Ispirato, come al solito

