Pirlo, frecciata alla Fiorentina: “Chiesa alla Juventus capisce la differenza, prima sapeva solo perdere”

Nel corso del documentario sulla scorsa stagione della Juventus, realizzato da Amazon Prime, All or Nothing, emerge una dichiarazione di Andrea Pirlo, allenatore bianconero nella scorsa stagione, subito dopo la vittoria della Supercoppa italiana vinta dalla Juventus a Reggio Emilia contro il Napoli. Infatti, come rivela il documentario, nel viaggio di ritorno in treno, Andrea Pirlo, parlando della gioia di Federico Chiesa per aver vinto il suo primo trofeo, dice: “Capisce la sensazione tra vincere e perdere, c’è una bella differenza”. Una frase laconica, in riferimento al passato viola di Chiesa.

VLAHOVIC E LE ULTIME DI MERCATO DA NICCOLO CECCARINI