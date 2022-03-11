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Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo''

Marco Benassi non sta attraversando un felicissimo momento ad Empoli, ma da parte di Andreazzoli arrivano parole di fiducia.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2022 19:15
Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo''

L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andrerazzoli ha parlato nella giornata di oggi di Marco Benassi, centrocampista italiano trasferitosi  in prestito a gennaio dalla Fiorentina. L'ex Torino, che fino ad ora ha collezionato soltanto qualche spezzone a gara in corso, è stato così difeso dal suo tecnico.

'“Sapevamo che era indietro sotto il piano atletico, ma lo aspettiamo. Lui e Verre (che è nella stessa situazione, ndr) sono persone serie che hanno tanta voglia di fare, che riusciranno a daranno il loro contributo prima della fine del campionato”.

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