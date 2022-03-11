Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo''

Marco Benassi non sta attraversando un felicissimo momento ad Empoli, ma da parte di Andreazzoli arrivano parole di fiducia.

L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andrerazzoli ha parlato nella giornata di oggi di Marco Benassi, centrocampista italiano trasferitosi in prestito a gennaio dalla Fiorentina. L'ex Torino, che fino ad ora ha collezionato soltanto qualche spezzone a gara in corso, è stato così difeso dal suo tecnico.

'“Sapevamo che era indietro sotto il piano atletico, ma lo aspettiamo. Lui e Verre (che è nella stessa situazione, ndr) sono persone serie che hanno tanta voglia di fare, che riusciranno a daranno il loro contributo prima della fine del campionato”.

BROVARONE: ''PRADE' VOLEVA DE PAUL, LA FIORENTINA PUO' SEGUIRLO ANCORA PERCHE' STA ANDANDO MALE IN SPAGNA''

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