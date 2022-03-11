Brovarone: "Pradè voleva De Paul, la Fiorentina può seguirlo ancora perchè sta andando male in Spagna"

Di De Paul, Kokorin e molto altro ha parlato al Pentasport l'intermediario esperto di mercato Bernardo Brovarone

L'intermediario tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Pradè voleva in tutti modi Berardi e De Paul. L'argentino non sta andando molto bene all'Atletico. Io su Rodrigo ci starei sempre molto attento e sono convinto che verrà fatto. Kokorin? Se certe persone sapessero la situazione non nominerebbero nemmeno Daniele Pradè. Cabral? Mi piace tanto se ritrova la forma che aveva in Svizzera può farci divertire. Kouame? Mi piacerebbe vederlo con un altro allenatore e sereno. Ci farei un altro tentativo su di lui. Alvarez e Nunez hanno un talento incredibile, sono giocatori che prenderei subito. Pedro andava aspettato, in Brasile ci sono offerte da 25 milioni"

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