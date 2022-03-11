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Brovarone: "La squadra ha sofferta mentalmente il gol di Defrel. Contro il Verona giocato impauriti"

L'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2022 13:44
Brovarone: "La squadra ha sofferta mentalmente il gol di Defrel. Contro il Verona giocato impauriti" -
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Brovarone: "La squadra ha sofferta mentalmente il gol di Defrel. Contro il Verona giocato impauriti"

L'intermediario tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Dopo il gol di Defrel all'ultimo minuto si è incrinata la parte mentale dei giocatori della Fiorentina. Con l'assurdo finale della Juventus la situazione è peggiornata. Col Verona si è giocato con voglia ma anche con la paura di giocare con una squadra che fa correre tanto. Incontrare il Bologna è ideale per noi perchè ha un vuoto enorme a livello di allenatore e ho tanta fiducia"

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