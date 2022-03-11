Brovarone: "La squadra ha sofferta mentalmente il gol di Defrel. Contro il Verona giocato impauriti"

L'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina

L'intermediario tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Dopo il gol di Defrel all'ultimo minuto si è incrinata la parte mentale dei giocatori della Fiorentina. Con l'assurdo finale della Juventus la situazione è peggiornata. Col Verona si è giocato con voglia ma anche con la paura di giocare con una squadra che fa correre tanto. Incontrare il Bologna è ideale per noi perchè ha un vuoto enorme a livello di allenatore e ho tanta fiducia"

ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DI LEGA CASINI

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