Nazione: "Andreazzoli alla Fiorentina Primavera, oggi l'ufficialità. Ha deciso Paratici"

Dopo oltre un mese di riflessioni, la Fiorentina ha cambiato rotta

Dopo oltre un mese di riflessioni, valutazioni e punti della situazione , la Fiorentina ha deciso di cambiare rotta per la panchina della Primavera. Se inizialmente il club viola aveva preso in considerazione profili più giovani come Marco Parolo, Manuel Pasqual e Leonardo Bonucci, alla fine la scelta è ricaduta sull'esperienza di Aurelio Andreazzoli.

Il tecnico toscano, fermo dal gennaio 2024 dopo l'esonero dall'Empoli e quindi in attesa di una nuova occasione da circa due anni, guiderà l'Under 20 (oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità) ma avrà anche un ruolo ben più ampio, diventando un punto di riferimento tecnico per l'intero settore giovanile viola. Una decisione fuori dagli schemi (voluta dal ds Paratici) - soprattutto considerando che Andreazzoli compirà 73 anni il prossimo novembre - ma che testimonia la volontà della società di affidarsi a una figura di grande competenza.

Per l'allenatore sarà inoltre un ritorno a Firenze: tra il 1996 e il 1998 aveva infatti guidato la formazione Under 17 della Fiorentina, prima di costruire un percorso importante tra Roma, Empoli, Genoa e Ternana. Adesso una nuova sfida, con l'obiettivo di far crescere i migliori talenti viola e trasmettere la propria esperienza a tutto il vivaio. Dunque, anche il progetto relativo alla Primavera del futuro e al settore giovanile in generale, sta per segnare un atto di ripartenza e ricostruzione essenziale. Lo scrive La Nazione.