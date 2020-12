Andreazzoli: “Mi piace l’organico della Fiorentina. È una rosa ben costruita e forte in ogni reparto”

Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Empoli e Genoa, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare dei temi principali della Serie A, tra cui la Fiorentina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA “Mi piace molto come organico e vederla in questa posizione mi fa specie come a tutti. La rosa pare ben costruita, è forte in tutti i reparti con picchi di eccellenza direi in ogni settore. Ci si aspetta che esca la qualità del gruppo”.

PAURA DELLA CLASSIFICA “Un po ‘di braccino può arrivare quando i risultati non ci sono. Ma lo dico dall’esterno senza conoscere a fondo la realtà viola. Prima ad esempio parlavamo del Milan che ora ha una sicurezza che magari quando è arrivato Pioli non c’era ancora. Ma l’organico era il solito: poi arrivano i risultati, cresce l’autostima e il gruppo diventa ancora più solido”

LEGGI ANCHE: