Andreazzoli su Pioli: “Va confermato, non si può buttare via un progetto solo dopo due mesi di lavoro”

A Radio Bruno ha parlato l'ex tecnico di Empoli e Roma nonché collaboratore tecnico di Spalletti della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto l’ex tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli per parlare del brutto momento dei viola: “Mi sorprende vedere la Fiorentina in quella posizione di classifica, ma sono comunque passate solo 6 giornate e credo che la squadra si rialzerà pur avendo un calendario tosto. Questa squadra è buona ed ha attaccanti di spessore che ora fanno fatica a concretizzare, ma una volta scoppiati faranno molto bene.”

Prosegue: “Il lavoro di Pioli è appena iniziato e bisogna avere molta calma nei giudizi e nelle critiche, adesso ci vuole compattezza perché i tifosi sono necessari per dare una mano e ritirare su il morale. Pioli è al comando da due mesi e non bisogna buttare via tutto dopo così poco tempo, va confermato e sostenuto con forza.”

Su Gudmundsson: “A me è sempre piaciuto, credo sia un ottimo giocatore che ancora non ha fatto vedere tutta la sua bravura, mi ricordo quello di Genova e spero che torni ad esserlo.”

