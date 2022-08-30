Andreazzoli: ''La Fiorentina mi piace, l'impegno europeo è una soddisfazione e un disturbo''

L'ex Empoli Aurelio Andreazzoli dice la sua sulla Fiorentina e sull'attuale situazione della serie A dopo tre giornate.

Intervenuto ai microfoni di Radiom Bruno, l'ex tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato dell'attuale situazione della serie A, soffermandosi sulla Fiorentina. Queste le sue parole:

''La Serie A me l'aspettavo così, equilibrata. Fiorentina? L'impegno in Europa è una soddisfazione e un disturbo al contempo: nel mezzo sta la virtù, ma la consapevolezza dopo un anno è maggiore, credo che possa essere un percorso all'altezza di quello compiuto lo scorso anno.

Kouamé? Avevo molta fiducia in lui, nel periodo in cui l'ho allenato. Per il Genoa era importante, ebbi anche modo di discutere con Preziosi. Con Pinamonti lo vedevo bene, è un ragazzo attento e che lavora molto per correggere le sue lacune tecniche. Con Prandelli aveva giocato più defilato, io lo vedo più centrale. Poi l'infortunio lo ha condizionato, è difficilissimo tornare come prima. Zurkowski? Noi a Empoli partivamo per poggiare la nostra forza sul fraseggio, lui è bravo nel concludere da fuori con entrambi i piedi, io sono molto soddisfatto del rapporto professionale che ho avuto con lui. Bajrami? Lui era arrivato a Empoli per fare l'attaccante esterno, poi si è spostato al centro. Gli viene anche naturale defilarsi. Se era pronto? Era pronto a cercare di dimostrare le sue qualità, poi il risultato dipende da un insieme di fattori. E' difficile valutare a priori, le doti caratteriali sono decisive nel bilancio".

https://www.labaroviola.com/zurkowski-allempoli-kouame-resta-e-bajrami-bloccato-con-pedulla-dalle-14-su-passione-fiorentina/184992/