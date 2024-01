L’Empoli vuole esonerare Andreazzoli. Potrebbe arrivare Nicola. Con Zanetti rapporto incrinato

Aurelio Andreazzoli ufficialmente in discussione: avevamo scritto così sabato dopo la sconfitta di Verona, prospettando uno scenario non ipotizzato e che anzi era stato smontato con forza da qualche sito di Empoli. In realtà, Andreazzoli viaggia verso l’esonero, i risultati della domenica hanno fatto la differenza, la vittoria del Cagliari e il pareggio dell’Udinese hanno complicato una situazione già difficile.

Avevamo parlato di un ritorno Paolo Zanetti, in caso di ribaltone ormai imminente, che è sotto contratto fino al 2025. In realtà l’Empoli sta pensando seriamente a Davide Nicola per sostituire Andreazzoli, in bilico da sabato e ormai predestinato all’esonero. Evidentemente con Zanetti le parti non si sono lasciate bene dopo un disastroso avvio di stagione. E così Nicola avanza. Lo scrive Alfredo Pedullà