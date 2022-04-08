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Andreazzoli riguarda a Firenze: "Empoli non ha paura, anche contro la Fiorentina abbiamo giocato"

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, sta affrontando la vigilia della partita contro lo Spezia. Gara importante per la corsa salvezza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2022 14:21
Andreazzoli riguarda a Firenze: "Empoli non ha paura, anche contro la Fiorentina abbiamo giocato" - Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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EMPOLI, ITALY - JANUARY 23: Aurelio Andreazzoli manager of Empoli FC looks on during the Serie A match between Empoli FC and AS Roma at Stadio Carlo Castellani on January 23, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, alla vigilia della gara contro lo Spezia ha parlato in conferenza stampa facendo un cenno anche alla gara di Firenze contro la Fiorentina. Queste le sue parole registrate da TMW

Sta meglio lo Spezia adesso? Voi siete impauriti?
"A me non sembra che siamo impauriti, anche con la Fiorentina abbiamo giocato. Mi sembrano molto vogliosi i ragazzi, anche durante la settimana. La situazione è cambiata dal punto di vista della classifica tra le due squadre. Tra noi e loro c'è un differenziale di 19 punti da allora. Loro hanno fiducia ed entusiasmo, ma nemmeno a noi mancano"

Empoli arbitro dello scudetto la stuzzica?
"Mi stuzzica molto la partita di domani, non guardo più in là. Un po' per non distrarmi, poi perché mi piace pensare a una partita per volta"

Come sta Tonelli?
"Tonelli si deve operare ma è stato con noi tutta la settimana. Ci dispiace molto perché è un punto di riferimento, sia sotto l'aspetto dell'esperienza che dell'agonismo. Mi spiace perché è capitata questa cosa, è il terzo infortunio importante che subiamo"

LE DISPOSIZIONI DELLA JUVENTUS PER LA GARA DI COPPA ITALIA

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