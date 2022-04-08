Costa 27 euro il biglietto nel settore ospiti per Juventus-Fiorentina. In altri settori vietati i toscani

Emergono le disposizioni per i tifosi che vogliono andare a Torino per vedere Juventus-Fiorentina, il ritorno della finale di Coppa Italia

La Juventus, sul proprio sito, ha pubblicato prezzi e disposizioni per la gara contro la Fiorentina in programma mercoledi 20 Aprile alle ore 21 allo Stadium di Torino. Il prezzo del settore ospiti è di 27 euro e la vendita è concessa solo ai tifosi della Fiorentina in possesso di Viola Card. La Juventus inoltre, non concede la vendita del biglietto negli altri settori ai residenti in Toscana. Questa la nota bianconera:

Dalle ore 16:00 del 08/04/2022. Come da disposizioni della Questura e dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti in vendita libera non sarà consentito ai residenti in Toscana (eccezion fatta per i possessori di Juventus Card che potranno acquistare e dovranno caricare il titolo sulla tessera)

Settore ospiti: I tifosi della Fiorentina, ovunque residenti, potranno acquistare nel settore ospiti con fidelity card della squadra ospite. I residenti in Toscana potranno acquistare solo se possessori di fidelity card della Fiorentina e solo nel settore ospiti

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI IGOR

https://www.labaroviola.com/parla-il-procuratore-di-igor-molto-felice-a-firenze-prima-della-fiorentina-avevo-scritto-al-napoli/171794/