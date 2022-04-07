Parla il procuratore di Igor: "Molto felice a Firenze, prima della Fiorentina avevo scritto al Napoli"

Il difensore centrale della Fiorentina Igor, brasiliano classe 1998, è la grande rivelazione di questa stagione viola, ha parlato il suo procuratore

Il procuratore di Igor, Marcelo Mascagni, ha parlato a Calcio Napoli 24 nella settimana che porta alla sfida tra la Fiorentina e la squadra di Spalletti, queste le sue parole:

"Se Igor vuole confrontarsi con gli attaccanti più forti del campionato non può avere paura di Osimhen, adesso lui ha la fiducia di Italiano che è fondamentale, sa quando giocare sul lungo e quando giocare sul corto. L'allenatore della Fiorentina è un tecnico molto rigido sull'aspetto tecnico e fisico. Avevo parlato con Giuntoli del Napoli prima di portare Igor a Firenze, adesso Igor è molto felice alla Fiorentina, vediamo cosa accadrà a fine stagione e se la Fiorentina andrà in Europa. Se il Napoli diventerà campione d'Italia manderò un messaggio a Giuntoli (ride ndr)"

JOAO PEDRO SI E' OFFERTO ALLA FIORENTINA

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