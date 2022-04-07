Corriere Fiorentino, Joao Pedro si propone alla Fiorentina ed il contratto in scadenza è un alleato

La Fiorentina aveva già sondato la pista Joao Pedro quando l'ipotesi di una partenza di Vlahovic stava prendendo sempre più corpo

Non é passata inosservata la visita del procuratore Piccioli, agente nelle cui scurerà spiccano i nomi dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro e della mezzala empolese Bandinelli. L’idea di arrivare a una punta mobile come Joao Pedro non è nuova anzi i viola avevano già sondato il terreno quando l’ipotesi di una partenza di Vlahovic stava prendendo corpo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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