Labaro Viola

Corriere Fiorentino, Joao Pedro si propone alla Fiorentina ed il contratto in scadenza è un alleato

La Fiorentina aveva già sondato la pista Joao Pedro quando l'ipotesi di una partenza di Vlahovic stava prendendo sempre più corpo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2022 10:26
Corriere Fiorentino, Joao Pedro si propone alla Fiorentina ed il contratto in scadenza è un alleato -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Cagliari
Joao Pedro
Condividi

Corriere Fiorentino, Joao Pedro si propone alla Fiorentina ed il contratto in scadenza è un alleato

Non é passata inosservata la visita del procuratore Piccioli, agente nelle cui scurerà spiccano i nomi dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro e della mezzala empolese Bandinelli. L’idea di arrivare a una punta mobile come Joao Pedro non è nuova anzi i viola avevano già sondato il terreno quando l’ipotesi di una partenza di Vlahovic stava prendendo corpo. Lo scrive il Corriere Fiorentino

LEGGI ANCHE, PIATEK O CABRAL A NAPOLI? ITALIANO NON HA ANCORA DECISO MA IL BRASILIANO SEMBRA IN VANTAGGIO

https://www.labaroviola.com/piatek-o-cabral-a-napoli-italiano-non-ha-ancora-deciso-ma-il-brasiliano-sembra-in-vantaggio/171690/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok