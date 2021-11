Andreazzoli: “Gara fondamentale. Vlahovic? Dobbiamo essere bravi, ma quanto lui è impossibile”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby toscano contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “L’abbiamo preparata come una gara normale ma non possiamo nascondere che sarà un match diverso dagli altri. L’importanza è tanta, non solo perché è un derby ma anche per la classifica. La squadra sta bene, i problemi intestinali sono rientrati. La vittoria della Fiorentina contro il Milan potrebbe essere un volano. I Viola stanno facendo cose importanti a prescindere dalle statistiche. Vlahovic? Dobbiamo essere bravi quanto lui, più di lui mi sembra impossibile. Con la forza della squadra arriveremo li dove le qualità individuali non arrivano”.

