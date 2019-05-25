Andreazzoli: "Speriamo che il risultato di Fiorentina-Genoa sia regolare. La mia squadra..."
Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, si è così espresso in conferenza stampa su Fiorentina-Genoa, sfida salvezza che potrebbe essere decisiva per la permanenza in serie A dell'Empoli: "Non voglio...
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2019 16:58
Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, si è così espresso in conferenza stampa su Fiorentina-Genoa, sfida salvezza che potrebbe essere decisiva per la permanenza in serie A dell'Empoli: "Non voglio nemmeno pensare che di là facciano i conti su di noi, presumo e mi aspetto che di là vada tutto regolare. Non è un problema mio. Rischio euforia? Non c’è. Quattro partite fa le abbiamo pensate come tutte da vincere. Questa è la nostra partita, non pensiamo ad altro".
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