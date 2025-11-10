Brovarone: “Mi piace la praticità e il carattere infuocato di Vanoli. A gennaio serve un centrocampista difensivo”

Intervenuto all’interno dell’edizione serale de Il Pentasport Bernardo Brovarone ha parlato di vari temi caldi in casa Fiorentina dopo il pareggio esterno contro il Genoa.

Sulla partita:

“Questa è una società che non ha Presidente e non ha dirigenti da Fiorentina, non ha lo stadio per cui la situazione è obbligatoriamente tendente alla dismissione e se questo è il clima diventa molto difficile anche per la squadra. Vanoli è una delle persone migliori che poteva comparire in questo panorama. Mi piace la sua praticità, il suo carattere infuocato, il suo equlibrio e la squadra ieri ha preso il gol dell’1-0 che forse non avevo mai visto nella mia vita. Questa è una roba che non ha pari, avessero sbagliato il fuorigioco di qualche cm…

Mi auguravo che lo annullassero per toglierlo dalla mente e pensavo di prenderne quattro.

Ieri nel secondo tempo c’è stato un bel tiro di Fortini, cose che in 11 partite non avevo mai visto.

Poi siamo riusciti a prendere il secondo gol che sono cose che non si possono credere.

Ci sono responsabilità di De Gea, poi è un punto che stava quasi bene a tutti e due.

Se la Fiorentina perdeva anche ieri la percentuale di retrocessione si alzava tantissimo.”

Sul risultato finale:

“Secondo te io un 2-2 non me lo porto via da Marassi….e me lo porto via con quello che mi aspettavo.

Una liberazione con l’uomo della Champions che viene allontanato e i ragazzi traggono dei benefici.

A livello difensivo credo sia la peggior partita delle undici. Il centrocampo è la solita musica: abbiamo una serie di giocatori modesti, non abbiamo veemenza nei contrasti e negli impatti.

Se è vero che la Fiorentina ha rinnovato Mandragora a quasi due milioni di euro, non esiste.”

Su Vanoli:

“Coraggioso, mi piace quando non si guarda in faccia nessuno e si toglie anche chi è andato bene.

Gudmundsson ieri aveva una tempra diversa. Mi è piaciuta l’intelligenza con cui si è accontentato di venire a ripulire dei palloni, è un giocatore un po’ più da ultimo passaggio.

Se questa squadra torna ad essere fresca e in salute si risolvono tutti i problemi molto più velocemente.”

Sull’esonero di Juric e l’arrivo di Palladino:

“Palladino per me a Firenze aveva un gioco che non mi esaltava e non ho mai avuto grande simpatia.

Mi sembra un gran professionista, mi sembra abbia un’importa simile a Gasperini.

Ha una squadra in mano forte, vera, questo per lui è un colpo. L’Atalanta è veramente una bella squadra”.

Sulla partita di De Gea:

“Sul rigore ci mette una pezza perché sarebbe stata una condizione di difficoltà enorme, il gol di Colombo è un gol assurdo. Sicuramente l’uscita la sbaglia, sicuramente è l’aspetto più limitante del portiere. Mi preoccupa di più la continuità nella flessione di rendimento.

Il problema della Fiorentina più importante è a centrocampo: con un centromediano difensivo la difesa non sarebbe quella di oggi”

Sul centrocampo:

“Credo ancora che Fagioli possa giocare davanti alla difesa. Quello che ha detto Pioli in passato conta poco. Vedo Nicolussi troppo scolastico e troppo timido, li manca qualcosa.”