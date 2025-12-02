Insieme per la salvezza: botta e risposta social tra De Gea e Dodo che conferma l’unità dello spogliatoio

La Fiorentina cerca di compattarsi in questo momento di difficoltà estrema per lo spogliatoio, per il club e per la città. In attesa di una reazione sul campo, arriva un messaggio social di due protagonisti assoluti della squadra tramite i social.
David De Gea tagga il compagno di squadra Dodo su Instagram in un immagine che li ritrae in un abbraccio fraterno nel quale aggiunge la didascalia “Uniti”.
Non si lascia attendere la risposta del terzino brasiliano che riposta la storia del n.1 viola, con la parola: “Sempre” condita da un cuore viola.