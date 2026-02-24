24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Carragher oltre la rivalità Liverpool-United: "De Gea tra i portieri più forti della storia della Premier"

Carragher oltre la rivalità Liverpool-United: “De Gea tra i portieri più forti della storia della Premier”

24 Febbraio

Le parole al miele di Jamie Carragher sul portiere della Fiorentina David De Gea premiato nonostante la storica rivalità Liverpool-United

La rivalità tra Liverpool e Manchester United è in assoluto una delle più sentite del calcio d’Oltremanica.
Nonostante la rivalità, l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher ha da anni avviato la sua carriera da commentatore sportivo ed ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei migliori portieri della storia del calcio inglese, citando il capitano della Fiorentina, David De Gea.

Ecco le parole dell’ex difensore inglese che con la maglia dei reds ha collezionato 508 presenze che ha motivato la sua scelta sui social:

De Gea è stato 5 volte miglior portiere della Premier, un record. Disputò la migliore prestazione che abbia mai visto da un portiere nell’era della Premier League in trasferta contro l’Arsenal.”

