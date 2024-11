Dalla Spagna, Luis de la Fuente riflette su De Gea. Può tornare in Nazionale grazie alle prestazioni con la Fiorentina

Come riporta il portale spagnolo Estadio Deportivo, la buona stagione di David De Gea con la maglia della Fiorentina non sta passando inosservata a Luis de la Fuente. Con Unai Simón infortunato, è David Raya a occupare la titolarità nella Nazionale. Affiancato da Robert Sánchez e Álex Remiro. Continuando su questa strada, non è così improbabile rivedere De Gea con “La Roja”.

Sa già cosa significa giocare con la Spagna. Dal suo debutto nel 2014, sotto la guida di Vicente del Bosque, ha collezionato 45 presenze internazionali. È stato il portiere titolare ai Mondiali di Russia 2018 ed era riserva ai Mondiali di Brasile 2014. Inoltre, ha giocato agli Europei del 2016 ed è stato convocato per quelli del 2020, disputati nel 2021 a causa della pandemia.

