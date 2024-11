Cm.com rivela: “La Fiorentina ha deciso di riscattare Adli. Al Milan 10,5 milioni”

Il Milan, la scorsa estate, ha ceduto 9 giocatori con la formula del prestito: Adli, Vasquez, Saelemaekers, Kalulu, Pobega, Colombo, Romero, Lazetic e Pellegrino. Tra questi solo i primi tre stanno rendendo oltre le aspettative e hanno visto rilanciare le proprie quotazioni dopo mesi difficili vissuti in rossonero. Moncada e Ibrahimovic avranno un tesoretto potenziale da quasi sessanta milioni di euro da poter sfruttare la prossima estate sul mercato.

PROTAGONISTA – “Prima di unirmi al Milan ho lasciato il Bordeaux che era in una situazione complicata. Quando sono arrivato a Milano ero stato scelto dai dirigenti, non è sempre lo stesso rispetto a quando ti vuole l’allenatore. Ora sono alla Fiorentina con un allenatore che mi vuole e il club era sulla stessa lunghezza d’onda. In termini di fiducia è diverso. Mi sento molto a mio agio in campo, riesco ad esprimermi al meglio delle mie possibilità”. Yacine ha spiegato, con grande chiarezza, cosa è cambiato nel trasferimento dal Milan alla Fiorentina. Un passaggio chiave nella sua carriera e certamente non un passo indietro. Con la fiducia totale di Palladino Adli ha trovato un gol in campionato proprio contro la sua ex, il Milan, ( più un altro in Conference League) e ben 3 assist decisivi. Ma sopratutto gioca sempre ( 10 presenze fin qui in A).

VERSO IL RISCATTO – Dopo aver versato circa 2,5 milioni per il prestito oneroso la Fiorentina ha già deciso di riscattare Adli dal Milan per altri 10,5 milioni. Per il centrocampista classe 2000 è pronto un contratto di altri 4 anni con la società viola. La scelta verrà comunicata nei prossimi giorni, Adli vede sempre più viola. Lo scrive cm.com.

