Bucchioni: “De Gea è lo specchio della situazione, è uno che va in campo senza testa. Non è un leader”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Fiorentina, momento sempre più delicato: “Sento che stanno pensando a Vanoli, e questo mi preoccupa ancora di più sapendo chi sta pensando. Il disastro può solo continuare, Commisso doveva chiamare qualcuno che sappia di calcio in quelle posizioni. Puoi anche cambiare ancora Vanoli, stanno ripensando a Pioli, ma se non arriva una rivoluzione a livello societario è difficile tutto. De Gea è lo specchio della situazione, è uno che va in campo senza testa. De Gea ha bisogno di stimoli, se succede questo si adagia, non è un leader”. Lo dice TMW