Malusci: “Parole di Commisso belle ma inutili, anno fallimentare. Nessun dubbio su De Gea, va confermato”

Malusci è intervenuto parlando delle parole del presidente e di De Gea

È intervenuto a Radio Bruno Toscana Malusci parlando della situazione dei portieri Viola e delle parole di Commisso: “L'intervento di Commisso è stato piuttosto scontato. Sono tutte parole belle, ovviamente… Ma non sono d'accordo sulla parte dei ringraziamenti. Se c'era qualcuno da ringraziare, era solo Vanoli. E i tifosi. Non trovo giusto ringraziare chiunque, in fondo è stata una stagione fallimentare. Poi la Fiorentina ha sì raggiunto i suoi obiettivi, ma erano diversissimi da quelli di inizio anno. Avrei voluto sentir parlare di ripartenza, mettendo un punto su quello che è stato e portando il club dove merita. L'annata è stata davvero brutta. Titubanze? Nessun dubbio su De Gea. La lista dei portieri è già definita: lui è confermato, così come Lezzerini terzo. Martinelli? Opterei per una nuova esperienza in prestito. In caso ci fossero problemi sull'ingaggio dello spagnolo, andare a prendere un altro portiere significherebbe ignorare il potenziale di Martinelli. Vorrebbe dire non puntarci”.