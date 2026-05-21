Il Corriere dello Sport riporta: "De Gea resta un nome appetibile per la Juventus, i bianconeri ci provano"

Il portiere viola piace molto ai bianconeri come nuovo estremo difensore

I movimenti di mercato iniziano a farsi frenetici in vista dell'estate, a partire dalle grandi manovre della Juventus per assicurarsi un nuovo guardiano tra i pali. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'obiettivo prioritario sul taccuino dei bianconeri è Alisson Becker del Liverpool. L'estremo difensore brasiliano avrebbe intenzione di spingere con la dirigenza inglese per ottenere il via libera a parametro zero o comunque dietro il pagamento di un indennizzo puramente simbolico. I Reds, tuttavia, hanno risposto esercitando la clausola di rinnovo unilaterale per blindarlo fino al 2027, stabilendo per il suo addio una valutazione che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro. Si tratta di una richiesta economica considerata eccessiva dalla Vecchia Signora, ferma sulla sua linea di non voler spendere cifre importanti per il costo del cartellino. Proprio per questo, la prima vera opzione di riserva porta a David De Gea: lo spagnolo sta valutando il proprio futuro alla Fiorentina, dove è ancora in dubbio se restare o meno per quella che diventerebbe la sua terza annata a difesa della porta viola.