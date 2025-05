Malusci: “La Conference non serve più alla Fiorentina. Per crescere devi tenere i giocatori come De Gea”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno sulla partita di Udine e della situazione in casa viola:

”Ogni partita è una battaglia e ogni squadra vuole vincere. Ma all’ultima giornata di campionato le cose un po’ cambiano: le squadre giocano con più libertà e le partite sono più aperte. L’Europa è sempre un obiettivo importante, anche la Conference League offre esperienze preziose. Tuttavia, dopo tre anni, mi chiedo se per la Fiorentina ha senso rifarla.

La società dovrebbe definire chiaramente i propri obiettivi e costruire la squadra di conseguenza. Se l’obiettivo è tornare in Europa League o addirittura in Champions, allora giocatori come Kean, Gosens e Gudmundsson devono restare. Quest’ultimo, in particolare, ha un grande potenziale, ma deve lavorare sulla sua testa per esprimersi al meglio. Inoltre, la squadra deve trovare alternative solide ai titolari.”