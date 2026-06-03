Tacconi non ha dubbi: “De Gea alla Juve? Il meglio l' ha già dato: perfetto per la Fiorentina”

Il pensiero dell’ex Juve sul portiere spagnolo

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha commentato il futuro della porta bianconera dopo la deludente stagione di Michele Di Gregorio. Alla domanda sull'eventuale arrivo di David de Gea alla Juventus, Tacconi ha risposto con una battuta piuttosto pungente: «Credo che De Gea abbia già dato il meglio di sé ai tempi del Manchester United. Per questo va benissimo per la Fiorentina».