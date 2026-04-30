Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"

Reparto arretrato in crescita e risultati in serie positiva, ma per fare il salto definitivo serve maggiore incisività in fase offensiva

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina sta vivendo un buon momento di forma: nelle ultime sette giornate sono arrivati tre successi e quattro pareggi, con la squadra ancora imbattuta.

In questa speciale “classifica di primavera”, i viola occupano il quarto posto, a quattro punti dalla vetta, e si distinguono soprattutto per la solidità difensiva: appena tre gol subiti e quattro gare concluse senza incassare reti, lo stesso numero ottenuto nelle precedenti ventisette partite complessive.

La svolta sembra arrivare proprio dalla ritrovata compattezza del reparto arretrato, costruita da Paolo Vanoli, che ha puntato su un principio chiaro: quando non si può vincere, è fondamentale non perdere. In questo contesto si inseriscono anche alcuni pareggi a reti bianche, come quelli contro Sassuolo e Parma.

La difesa si è consolidata attorno all’esperienza di David de Gea e alla coppia centrale formata da Pietro Comuzzo e Luca Ranieri, che ha garantito maggiore equilibrio.

Tuttavia, se questa solidità può bastare per raggiungere obiettivi minimi, ambiente e tifosi si aspettano un salto di qualità, soprattutto in fase offensiva. Il calcio moderno, infatti, premia sempre meno le sole difese ermetiche, come dimostrano anche le squadre di vertice del campionato. Per questo, nelle ultime gare della stagione, la Fiorentina sarà chiamata ad alzare la propria produzione offensiva, cercando un equilibrio più ambizioso tra solidità e qualità del gioco.