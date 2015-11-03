Labaro Viola

Notizie Pietro Comuzzo Fiorentina

Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"

19 maggio 2026 19:24

Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"

30 aprile 2026 10:14

Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean

02 aprile 2026 19:09

Italia U21: Ndour e Comuzzo schierati titolari contro la Svezia U21, torna Kayode sulla fascia destra

31 marzo 2026 18:25

Baldini svela l'11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell'Italia U21

30 marzo 2026 20:33

Ndour porta avanti l'Italia U21: colpo di testa e 1-0 sulla Macedonia del Nord. Titolare anche Comuzzo

26 marzo 2026 18:43

Natali: "Comuzzo deve affrontare delle responsabilità, ma non è in grado. Gli servirà per migliorare"

12 febbraio 2026 15:07

Galli: "De Gea è statico. Vorrei che giocasse anche lui la partita, ma non credo possa più farlo"

12 gennaio 2026 14:06

Comuzzo, un ‘mastino’ da recuperare e il precedente storico di Vanoli con Škriniar

16 novembre 2025 14:31

Galbiati: "Io farei giocare Comuzzo. Non può fare peggio di Pongracic: i difensori sono in difficoltà"

11 novembre 2025 13:41

Contratto duro su Comuzzo: "Rendimento sotto le aspettative. Pongracic? Non mi è piaciuto"

15 settembre 2025 15:36

Sentite Santacroce: "L'anno scorso ha fatto tanti errori. Con una buona offerta giusto pensare alla cessione"

28 luglio 2025 16:19

Kayode convocato in Nazionale Under 21. C'è anche la chiamata per Comuzzo con l'Under 20

15 marzo 2024 18:40

Ufficiale: il classe 2005 Comuzzo ha firmato primo contratto da professionista con la Fiorentina

31 marzo 2023 19:48

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