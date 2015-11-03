Notizie Pietro Comuzzo Fiorentina

Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"
19 maggio 2026 19:24
Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"
30 aprile 2026 10:14
Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean
02 aprile 2026 19:09
Italia U21: Ndour e Comuzzo schierati titolari contro la Svezia U21, torna Kayode sulla fascia destra
31 marzo 2026 18:25
Baldini svela l'11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell'Italia U21
30 marzo 2026 20:33
Ndour porta avanti l'Italia U21: colpo di testa e 1-0 sulla Macedonia del Nord. Titolare anche Comuzzo
26 marzo 2026 18:43
Natali: "Comuzzo deve affrontare delle responsabilità, ma non è in grado. Gli servirà per migliorare"
12 febbraio 2026 15:07
Galli: "De Gea è statico. Vorrei che giocasse anche lui la partita, ma non credo possa più farlo"
12 gennaio 2026 14:06
Comuzzo, un ‘mastino’ da recuperare e il precedente storico di Vanoli con Škriniar
16 novembre 2025 14:31
Galbiati: "Io farei giocare Comuzzo. Non può fare peggio di Pongracic: i difensori sono in difficoltà"
11 novembre 2025 13:41
Contratto duro su Comuzzo: "Rendimento sotto le aspettative. Pongracic? Non mi è piaciuto"
15 settembre 2025 15:36
Sentite Santacroce: "L'anno scorso ha fatto tanti errori. Con una buona offerta giusto pensare alla cessione"
28 luglio 2025 16:19
Kayode convocato in Nazionale Under 21. C'è anche la chiamata per Comuzzo con l'Under 20
15 marzo 2024 18:40
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