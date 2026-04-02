Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean
La Fiorentina riprende ad allenarsi in vista della gara di sabato contro il Verona, rosa quasi al completo
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2026 19:09
Seduta pomeridiana della Fiorentina al Viola Park: Dopo essersi fermato in allenamento, per un fastidio muscolare la scorsa settimana, Dodo torna ad allenarsi in gruppo. Il brasiliano ha svolto parte del lavoro con i compagni per poi concentrarsi su esercizi specifici. Presenti anche kean, Comuzzo e Ndour di rientro dalle nazionali.