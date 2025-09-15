Contratto duro su Comuzzo: "Rendimento sotto le aspettative. Pongracic? Non mi è piaciuto"

Renzo Contratto critica il reparto difensivo della Fiorentina: "Crescere o la squadra non arriverà ai livelli che speriamo

Renzo Contratto, ex difensore che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 1980 al 1988, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola delle prestazioni dei ragazzi di Stefano Pioli.

Contratto duro sul reparto difensivo della Fiorentina:

"Comuzzo? Generalmente la stagione successiva all'esordio, che deve essere quella della conferma, è quella più importante. In questo momento il suo rendimento è al di sotto delle aspettative e di quello che aveva fatto vedere la scorsa stagione. Quindi probabilmente il ragazzo dovrà lavorare molto su se stesso per cercare di riprendersi. In questo momento è un giocatore che ha bisogno di tempo. Nell'ultima partita, inoltre, non mi è piaciuto nemmeno Pongracic, che, andando spesso a contatto con Holjund, ha trovato delle difficoltà, vista l'evidente differenza di motore. Per me, a partire da Ranieri, che è il veterano della difesa, c'è bisogno di una crescita in questo reparto, perché quello che si è visto fino ad adesso non è abbastanza per vedere una Fiorentina ai livelli che tutti speriamo".

L'ex viola promuove il mercato della Fiorentina:

"Questa Fiorentina, con il mercato che ha fatto, dovrebbe essere più forte. Io mi faccio delle domande sulla condizione fisica di Dzeko, che, nella partita contro il Napoli, è parsa molto approssimativa. Penso che, in questo momento, Piccoli possa dare maggiori garanzie".