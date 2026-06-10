La Fiorentina studia la nuova difesa: De Gea in bilico se arriva un portiere più giovane e meno costoso

Il portiere spagnolo resta una risorsa preziosa, ma il club valuta alternative più sostenibili dal punto di vista economico

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle strategie di Fabio Paratici per la nuova Fiorentina: il direttore sportivo viola è chiamato a ricostruire la squadra in profondità, intervenendo reparto per reparto, a partire dalla porta.

Tra i nomi più importanti resta quello di David de Gea, considerato un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che umano. Tuttavia, il tema della riduzione del monte ingaggi — affrontato anche nell’incontro di ieri con la famiglia Commisso — impone riflessioni. L’idea del club sarebbe quella di valutare un portiere più giovane e con un ingaggio decisamente inferiore rispetto ai tre milioni annui percepiti dallo spagnolo nei prossimi due anni. In quest’ottica prende quota il profilo del greco Christos Mandas, classe 2001, reduce dall’esperienza in prestito al Bournemouth dalla Lazio.

Per il resto del reparto, Christensen è legato alla Fiorentina fino al 2028 e viene considerato un affidabile secondo, mentre Lezzerini, fresco di rinnovo, rappresenta una garanzia come terzo portiere. Salvo sorprese, dunque, non sarebbero necessari ulteriori innesti.

Sul fronte difensivo, Luca Ranieri è destinato a restare dopo il rilancio della scorsa stagione, mentre Pietro Comuzzo continuerà il proprio percorso di crescita in viola. Diverso il discorso per Pongracic, che potrebbe partire solo davanti a un’offerta importante. Sicura invece la presenza in ritiro dei giovani Kouadio, Kospo e Balbo, che saranno valutati da vicino.

Capitolo uscite: Dodo è considerato in partenza, mentre Gosens potrebbe lasciare Firenze in caso di proposta convincente, scenario simile a quello di Pongracic. Anche il futuro di De Gea resta legato alle valutazioni economiche del club. Situazione particolare infine per Fortini, il cui destino dipende anche dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2027: nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, perché Paratici e Fabio Grosso vorrebbero trattenerlo a Firenze, anche per il forte legame del giocatore con il progetto Viola Park.