Ndour porta avanti l’Italia U21: colpo di testa e 1-0 sulla Macedonia del Nord. Titolare anche Comuzzo

L’Italia Under 21 trova il vantaggio grazie a una manovra fluida sviluppata da destra verso sinistra. L’azione prende forma con un giro palla ordinato che libera Bartesaghi sulla corsia mancina: il terzino arrivo sul fondo e disegna un cross preciso al centro dell’area. Puntuale l’inserimento di Ndour, che prende il tempo alla difesa e, con un colpo di testa deciso, batte il portiere avversario firmano l’1-0 per gli azzurrini.
Il gol anche con l’U21 segna la splendida forma del centrocampista della Fiorentina, che dopo il gol contro l’Inter, si è reso protagonista anche in Nazionale.