Formazione ufficiale Italia: Comuzzo titolare insieme a Ndour che si prende la 10 dell'Italia
Doppia soddisfazione per la Fiorentina: Baldini sceglie dal primo minuto entrambi i viola e affida a Ndour la maglia più prestigiosa della nazionale
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 19:52
L'Italia si presenta con il 4-3-3 per la sfida amichevole contro il Lussemburgo, che si disputerà allo Stade de Luxemburg alle ore 20:45.
Formazione ufficiale: Donnarumma; Favasuli; Comuzzo; Chioroda; Bartesaghi; Pisilli; Lipani; Ndour; Cherubini; Esposito; Koleosho. All. Baldini.
Dopo 18 anni la dieci azzurra torna sulle spalle di un giocatore della Fiorentina, l'ultimo ad averla indossata era stato Riccardo Montolivo, in un Grecia-Italia del 2008.