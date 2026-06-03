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Formazione ufficiale Italia: Comuzzo titolare insieme a Ndour che si prende la 10 dell'Italia

Doppia soddisfazione per la Fiorentina: Baldini sceglie dal primo minuto entrambi i viola e affida a Ndour la maglia più prestigiosa della nazionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 19:52
Formazione ufficiale Italia: Comuzzo titolare insieme a Ndour che si prende la 10 dell'Italia -
Pietro Comuzzo
Cher Ndour
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L'Italia si presenta con il 4-3-3 per la sfida amichevole contro il Lussemburgo, che si disputerà allo Stade de Luxemburg alle ore 20:45.

Formazione ufficiale: Donnarumma; Favasuli; Comuzzo; Chioroda; Bartesaghi; Pisilli; Lipani; Ndour; Cherubini; Esposito; Koleosho. All. Baldini.

Dopo 18 anni la dieci azzurra torna sulle spalle di un giocatore della Fiorentina, l'ultimo ad averla indossata era stato Riccardo Montolivo, in un Grecia-Italia del 2008.

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