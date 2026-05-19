Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"

L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, parlando di Comuzzo e della vittoria contro la Juventus

Queste le parole di Luciano Chiarugi: "La Fiorentina ha fatto una gran partita in un campo proibitivo più per la Juventus che per noi. La Fiorentina finalmente dimostrato il suo valore e il valore dei suoi calciatori, perché ce l'hanno. La tranquillità ti porta ad emergere, se non sei tranquillo, invece, rischi di essere distrutto. Parlando di Vanoli, quando è arrivato avevamo 4 punti".

L'aggressività di Vanoli verso Comuzzo dopo il gol di Mandragora è un atteggiamento da fratello maggiore, gli avrà detto "dopo tutte le sirene di mercato che hai avuto, fai questi piccoli errori?". Ha cercato di fargli capire che per mantenersi certi livelli, c'è bisogno di una svolta mentale, soprattutto quando si è ancora giovani. Comuzzo era un marcatore spietato, non faceva vedere la palla agli attaccanti, quindi va recuperato. Bisogna crederci perché può diventare un perno della difesa. Le motivazioni di questo calo, possono essere molteplici".