Natali: “Comuzzo deve affrontare delle responsabilità, ma non è in grado. Gli servirà per migliorare”

L’ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali, è intervenuto a Radio Bruno in merito a vari aspetti che riguardano la squadra viola, partendo dal neo acquisto Rugani. Ecco le sue parole.

“La storia di Rugani dice che ultimamente non ha giocato moltissimo, ma credo sia stato scelto per la sua regolarità. Non ha picchi altissimi e poi bassi, può dare una mano ad una squadra in difficoltà, è un giocatore forte e che può far comodo. Ha esperienza ed affidabilità”.

I problemi in difesa

“Tutto è amplificato dalla situazione generale che è complessa, e di conseguenza anche i problemi in difesa. La Fiorentina rispetto ad un paio di mesi fa si è calata nella mentalità di dover battagliare per la salvezza, spero non fino all’ultima giornata ma c’è questa possibilità. L’aspetto mentale diventa predominante, e calciatori come Comuzzo, che avrebbero bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi, si trovano ad affrontare responsabilità e non sono in grado, ma non per ragioni di tipo tecnico. È un bagaglio che servirà anche per il futuro e ti fa migliorare”.

Il cammino della Fiorentina passa da Como e Inter

“Il prossimo mese e mezzo sarà decisivo, perché al di là delle sfide con Como ed Inter la Fiorentina dovrà necessariamente far punti. Il Como gioca in serenità, è forte, ha giocatori giovani, una rosa costruita bene. Dietro c’è Ramon, molto giovane, che conosco fin dal vivaio del Real, e a fianco a lui non a caso gioca Diego Carlos, calciatore di enorme esperienza e presenza. La Fiorentina comunque ha le qualità per andare a Como e fare la partita, non è che sia inferiore per valori”.