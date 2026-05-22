Comuzzo: "Soddisfatti di essersi salvati con due giornate di anticipo, non di come è andata l'annata"

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro l'Atalanta

Queste le parole di Comuzzo: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo partiti sotto le aspettative, il girone di ritorno è quello che conta in un campionato. Siamo stati bravi a mettersi sotto e ad uscirne con due giornate di anticipo, perché sapevamo che le ultime due erano Juventus e Atalanta. Dovevamo riuscire a farcela prima e di questo siamo soddisfatti, non siamo soddisfatti di come sia andata l'annata".