Baldini svela l’11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell’Italia U21

Domani, alle 18:30 contro la Svezia Under 21, l’Italia Under 21 guidata da Silvio Baldini dovrebbe riproporre quasi integralmente l’undici che ha battuto 4-0 la Macedonia del Nord Under 21.

Come dichiarato dallo stesso commissario tecnico, è previsto un solo cambiamento nella formazione iniziale: entrerà Fini al posto di Cherubini.

Baldini ha sottolineato l’importanza della sfida, evidenziando la fisicità degli avversari e la necessità per gli azzurrini di mantenere ritmo e intensità per imporre il proprio gioco.

Dovrebbero quindi essere confermati dal primo minuto anche i due giocatori della Fiorentina già titolari nella gara precedente: Cher Ndour a centrocampo e Pietro Comuzzo in difesa.

I due viola sono ormai dei capi saldi del roster guidato dall’allenatore toscano.