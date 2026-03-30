30 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:33

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Baldini svela l’11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell’Italia U21

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Baldini svela l’11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell’Italia U21

Redazione

30 Marzo · 20:33

Aggiornamento: 30 Marzo 2026 · 20:33

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I due calciatori della Fiorentina faranno parte dell'11 titolare di Silvio Baldini anche per la partita contro la Svezia

Domani, alle 18:30 contro la Svezia Under 21, l’Italia Under 21 guidata da Silvio Baldini dovrebbe riproporre quasi integralmente l’undici che ha battuto 4-0 la Macedonia del Nord Under 21.
Come dichiarato dallo stesso commissario tecnico, è previsto un solo cambiamento nella formazione iniziale: entrerà Fini al posto di Cherubini.
Baldini ha sottolineato l’importanza della sfida, evidenziando la fisicità degli avversari e la necessità per gli azzurrini di mantenere ritmo e intensità per imporre il proprio gioco.
Dovrebbero quindi essere confermati dal primo minuto anche i due giocatori della Fiorentina già titolari nella gara precedente: Cher Ndour a centrocampo e Pietro Comuzzo in difesa.
I due viola sono ormai dei capi saldi del roster guidato dall’allenatore toscano.

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