Notizie Italia Under 21 Fiorentina

Sentite Gentile: "Da CT dell'under 21 mi offrirono tanti soldi per far giocare chi volevano loro, ma rifiutai"
04 aprile 2026 13:57
Baldini svela l'11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell'Italia U21
30 marzo 2026 20:33
L'Italia Under 21 di Baldini si rialza con 4 gol al Montenegro: 90 minuti per Comuzzo e Fortini
18 novembre 2025 21:27
Niente Under 21 per Martinelli e Ndour: I giocatori non sono al meglio e resteranno al Viola Park
10 novembre 2025 18:23
Ekhator su Kean: "Abbiamo uno stile di gioco simile. Lo guardo spesso, cerco di prendere spunto da lui"
08 ottobre 2025 23:03
Convocati Italia under 21 per gli europei: tra i viola presenti Ndour e Bianco. C'è anche Kayode
04 giugno 2025 18:03
Kayode: "Sto bene ma la condizione si trova giocando. Sono felice per Comuzzo e Dodò"
15 novembre 2024 19:58
Bove e Kayode convocati con l'Italia Under 21. I due giovani della Fiorentina impegnati contro l'Irlanda
04 ottobre 2024 19:06
Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"
02 maggio 2021 17:42
Segna Cutrone, segna Sottil. L'Italia Under 21 vince 2-0 anche essendo sotto età. Il racconto
13 ottobre 2020 19:15
Italia U21: Sottil parte dal primo minuto, Ranieri in panchina. Cutrone non convocato
03 settembre 2020 17:14
Italia Under 21: le pagelle dei viola-azzurri. Bene Sottil, se la cava Ranieri, soprattutto nel finale
17 novembre 2019 13:19
Primo gol in maglia azzurra per Sottil. Under 21 a valanga, 5-0 sul Lussemburgo. La cronaca
10 settembre 2019 21:25
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