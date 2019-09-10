Primo gol in maglia azzurra per Sottil. Under 21 a valanga, 5-0 sul Lussemburgo. La cronaca

È finita in goleada per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato contro il Lussemburgo, debutto nelle qualificazioni per gli Europei 2021. Due a zero dopo la prima frazione, in virtù della reti di Locatell...

È finita in goleada per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato contro il Lussemburgo, debutto nelle qualificazioni per gli Europei 2021. Due a zero dopo la prima frazione, in virtù della reti di Locatelli al 9' è Kean al 37'. Nella ripresa il tris al 62' di Sottil, prima dei gol di Tumminello al 67 e Scamacca al 77'.Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, con i due giocatori viola Luca Ranieri e Riccardo Sottil che sono partiti dalla panchina:

ITALIA U21 (4-3-3): Plizzari; Delprato, Marchizza, Bastoni, Sala; Zaniolo, Carraro, Locatelli; Kean, Pinamonti, Scamacca.

A disposizione: Carnesecchi, Adjapong, Tripaldelli, Gabbia, Frattesi, Ranieri, Tumminello, Sottil, Zanellato.

Allenatore: Nicolato.

LUSSEMBURGO U21 (4-4-2): Silva Machado; Brandenburger, Held, Simon, Dublin, Schaus, Olesen, Prudhomme, Tinelli, Muratovic B., Korac.

A disposizione: Ottele, D'Anzico, Duriatti, Nsidjine Kuete, Avdusinovic, Osmanovic, Curci, Semedo Monteiro, Schmit.

Allenatore: Cardoni.