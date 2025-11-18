18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

L’Italia Under 21 di Baldini si rialza con 4 gol al Montenegro: 90 minuti per Comuzzo e Fortini

18 Novembre · 21:27

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 21:28

Comuzzo Fortini italia under 21

Vittoria in trasferta per l'Italia Under 21 che vince in Montenegro con un rotondo 4-1 e con le marcature di Pissili, Dagasso, Camarda e Fini

Torna alla vittoria l’Italia Under 21 di Silvio Baldini che riscatta la sconfitta contro la Polonia, vincendo ampiamente per 4-1 contro il Montenegro. Partenza in salita con il gol di Mrvaljevic al 37′ ma gli azzurrini rispondono con il gol di Pisilli servito dal difensore viola Pietro Comuzzo.
Nella ripresa l’Italia si prende la vittoria con il gol del talento del Pescara Matteo Dagasso al 60′ e le marcature di Carmarda e Fini che fissano il risultato sul 1-4.
Prestazione convincente sia di Comuzzo sia di Nicolò Fortini, entrambi in campo per tutti i 90 minuti di gioco.
I giovani viola sono attesi a Firenze a partire dalla giornata di domani

